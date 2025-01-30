ボーイズグループBOYNEXTDOORが初の単独ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」の日本公演を開始する。【写真】大人気のBOYNEXTDOORとは？BOYNEXTDOORは本日（1月30日）、東京・立川ステージガーデンでの公演を皮切りに、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川でファンと顔を合わせる。これはBOYNEXTDOORが日本で開催する初めての単独コンサートで、6都市12回公演が全席完売となった。（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTD