【モデルプレス＝2025/01/30】元櫻坂46の渡辺梨加が、写真集「MY LOVELY DAYS IN LONDON」を3月26日よりオンラインにて販売することが決定。併せて、発売を記念して、3月15日〜16日に東京・kurkku homeにて約2年ぶりのお渡し会を実施することがわかった。【写真】守屋茜＆渡辺梨加、涙で6年間の思い語る◆渡辺梨加、ロンドン留学密着写真集決定西洋の城やパンなど、ヨーロッパカルチャーへの愛を伝えてきた渡辺にとって、ロンドン