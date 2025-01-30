女優のチェ・ジウが娘との近況を公開した。【写真】チェ・ジウ、かわいすぎる娘との2SHOT1月29日、チェ・ジウは自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、チェ・ジウと4歳の娘が雪の上で楽しそうに遊ぶ姿が収められている。母親と同じポーズをする娘の姿と、チェ・ジウの変わらぬ美貌に見る者の視線が奪われた。この投稿を見たファンからは「2人とも可愛い」「雪の天使・姫が健康で