【モデルプレス＝2025/01/30】ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 SPRING／SUMMER」が、2025年5月3日に国立代々木競技場第一体育館にて開催されることが決定。第1弾出演者が発表された。【写真】ゆうちゃみ「めっちゃ口説いてくる」男性芸能人◆「GirlsAward 2025 SPRING／SUMMER」開催決定2010年の初開催から数え、今年で15周年を迎えるGirlsAward。今回のイベントテーマは、『Play Your Style −8bit Dreams−