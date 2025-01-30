【セレスティア・ルーデンベルク バニーVer.】 受注期間：1月30日～3月26日 9月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「セレスティア・ルーデンベルク バニーVer.」を9月に発売する。受注期間は3月26日まで。価格は39,600円。 本製品は、推理アクションゲーム「ダンガン