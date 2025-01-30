東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反（不当な取引制限）に問われた広告最大手「電通グループ」に対し、東京地裁は３０日、求刑通り罰金３億円の有罪判決を言い渡した。同社とともに同法違反に問われた同社元スポーツ局局長補・逸見晃治被告（５７）は懲役２年、執行猶予４年（求刑・懲役２年）とした。起訴状では、電通と逸見被告は大会組織委員会大会運営局元次長（有罪確定）らと共謀し、２０１８年２