東京都港区の電通本社ビル＝30日午前東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、東京地裁は30日、独禁法違反（不当な取引制限）の罪に問われた広告最大手「電通」元幹部逸見晃治被告（57）に懲役2年、執行猶予4年（求刑懲役2年）の判決を言い渡した。電通グループは求刑通り罰金3億円とし、「最大手として大会組織委員会幹部の意向をくみ取り、他の事業者に影響を及ぼし得る立場で競争を阻害した」と認定した。