¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï30Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÌîµå¶½¹Ô»þÄê°÷¡Ê¼ýÍÆ¿Í¿ô¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Îº£µ¨¤Î Ìîµå¶½¹Ô»þÄê°÷¤Ï4Ëü142¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïºòµ¨91¾¡49ÇÔ3Ê¬¤±¤Ç2°Ì¤Ë13.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±Í¥¾¡¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼çºÅ¤Î¸ø¼°Àï¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ôÎß·×¤Ï72»î¹ç¤Ç272Ëü6058¿Í¤È¤Ê¤êÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2005Ç¯°Ê¹ßºÇÂ¿¤È¤Ê