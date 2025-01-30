成年女子フリー演技する兵庫・坂本花織＝ヘルスピア倉敷アイスアリーナ国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第5日は30日、岡山県ヘルスピア倉敷アイスアリーナでフィギュアの成年女子が行われ、世界選手権（3月・米ボストン）代表の坂本花織（兵庫・シスメックス）がショートプログラム（SP）に続いてフリーもトップの合計228.17点で優勝した。同代表でSP3位の千葉百音（京都・早大）はフリー2位の合計21