東京五輪・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反（不当な取引制限）の罪に問われた広告最大手「電通」の元スポーツ局長補・逸見（へんみ）晃治被告（57）と法人としての電通グループの判決公判が30日、東京地裁であった。安永健次裁判長は、電通グループに求刑通り罰金3億円、逸見元局長補に懲役2年執行猶予4年（求刑・懲役2年）の判決を言い渡した。電通側は同日、判決を不服として控訴した。【画像】東京五輪をめ