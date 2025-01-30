中島健人（30）が30日、都内で行われた「HOKUSAI：ANOTHER STORY in TOKYO」メディア先行内覧会に出席した。江戸時代後期に浮世絵師として活躍し、今なお国内外で人気を誇る葛飾北斎の「富嶽（ふがく）三十六景」を従来とは異なる多角的な視点で再構成。現代的な映像アートなどで体感できるイベント。中島は同イベントのスペシャルコラボアーティストを務める。北斎の印象について「日本が世界に誇れるジャパニーズアートアイコン