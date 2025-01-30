バルチック海運指数=01/29時点=下げ止まらず、12営業日連続で低下 バルチック海運指数 726（前日比：-2.68%） ハンディマックス・インデックス 384（前日比：-1.29%） パナマックス・インデックス 751（前日比：0.40%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。