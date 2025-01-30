お笑いタレントのはなわ（48）が28日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。家族ぐるみの付き合いをするほど仲良しだという大物女性歌手を明かした。この日は歌手の中村あゆみとともに出演。はなわは「中村あゆみさんとはなわという、異色だと思うんですが」と自ら意外性に触れ、「実はめちゃくちゃ仲良いんです」と告白。「家族ぐるみで、本当にお世話になっていて」と明かした。2人の出会