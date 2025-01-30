トヨタ自動車が30日に発表した2024年の世界販売台数は、グループ全体（ダイハツ工業、日野自動車を含む）で1082万台（前年比3.7%減）だった。独フォルクスワーゲン（VW）グループの902万台（同2.3%減）を上回り、5年連続で世界首位になった。一方、経営統合協議中のホンダと日産自動車は400万台に届かず、427万台だった中国大手のBYDに抜かれた。技術見本市「CES」の会場で、韓国メーカーのEVとともに展示されたトヨタのHV「プリ