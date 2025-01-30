ノジマが後場に入って急騰、１２％を超える上昇で２４８０円まで一気に買われ昨年１２月３日につけた上場来高値２４５９円を更新した。同社がきょう後場取引開始前に発表した２５年３月期第３四半期（２４年４～１２月）決算は営業利益が前年同期比５３％増の３２５億１００万円と大幅な伸びを示した。デジタル家電専門店運営事業は全体として横ばいで推移しているが、キャリアショップ運営事業が好調で全体収益を押し上げ