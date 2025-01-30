シーティーエスが後場プラスに転じている。午後１時ごろに発表した第３四半期累計（２４年４～１２月）連結決算が、売上高８９億３７００万円（前年同期比８．４％増）、営業利益２３億２０００万円（同８．８％増）、純利益１６億６００万円（同１２．８％増）と増収増益となったことが好感されている。 既存顧客を中心に受注が堅調に推移し、なかでも付加価値の高いＤＤＳ（デジタルデータサ