■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6721) ウインテスト 東証スタンダード (7599) ＩＤＯＭ 東証プライム (6920) レーザーテク 東証プライム (4676) フジＨＤ 東証プライム (6023) ダイハツデ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (4889) レナ 東