韓国の最大野党「共に民主党」が誤差範囲内だが、与党「国民の力」を支持率でリードしたという世論調査の結果が発表された。【注目】キム・ムンス、“直接対決”なら李在明を上回る支持率！韓国MBCがコリアリサーチインターナショナルに依頼し、1月27日から28日にかけて全国18歳以上の男女1004人を対象に実施した政党支持率調査の結果を1月29日に発表した。それによると、「共に民主党」は44％、「国民の力」は41％となり、誤差範