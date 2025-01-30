株式会社ティーケーピーは、神奈川県藤沢市に「アパホテル〈湘南 辻堂駅前〉」を1月20日（月）にオープンした。 2024年10月に開業を予告していた施設で、このほど正式オープンとなった。 東海道線の辻堂駅から徒歩3分の駅前に立地。全111室の客室を備え、海側の客室からは湘南の海を眺望できるという。 客室は、シングルを中心に、ダブル、ツインの3タイプを用意。 シングルル&#125