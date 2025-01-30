Netflixシリーズ『イカゲーム』の主演俳優、イ・ジョンジェのInstagramにて、BTSのJ-HOPEとBIGBANGのG-DRAGONとの3ショット動画が公開された。 【動画＆写真】イ・ジョンジェの自撮りに肩を組んでポーズを撮るG-DRAGONとJ-HOPE ■G-DRAGONとJ-HOPEが肩を組んだ貴重な映像 3人は、1月23日（現地時間）にパリのラ・デファンス・アリーナで開催されたチャリティイベント『ル・ガラ・デ・ピエス・ジョ&#125