山下美月が自身のInstagramを更新し、黒のオフショルドレス姿のオフショットを公開。 【写真】豪奢なジュエリーを身につけた黒いオフショルドレス姿の山下美月 ■山下美月が豪奢なジュエリーを身に纏う 「銀座三越 本館1階のザ・ステージにて開催中の、FRED Riviera Plazaへ行かせていただきました！パリの街並みのようなおしゃれな店内に、沢山の素敵なジュエリーが並んでいて、試着も楽しむことがで