水戸証券 [東証Ｐ] が1月30日後場(13:20)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比24.8％増の21億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比80.0％増の7.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.5％→16.0％に急改善した。 株探ニュース