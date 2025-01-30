【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■秋元真夏、山崎怜奈は共に「俳句」査定にて＜才能アリ＞獲得経験者！ 1月30日19時より、MBS/TBS系にて『プレバト！！』が放送される。 今回のゲスト出演者は、秋元真夏、かたせ梨乃、笹野高史、すゑひろがりず、高嶋政宏（「高」は、はしごだかが正式表記）、HAN-KUN（湘南乃風）、山崎怜奈。さらに、永世名人・名人・特待生枠として、梅沢富美男、蓮見翔（ダウ900000）が登場する。