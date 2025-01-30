２０２３年１月に、大阪の淀川河口付近に迷い込んだマッコウクジラ「淀ちゃん」をめぐり、港湾局と契約の相手方の海運業者との不適切な行為が明らかになった問題で、弁護士らでつくる外部監察専門委員が３０日、市に調査結果を報告しました。報告書は、業者との契約金額に最大で１４０４万円あまりの減額の余地があったことや、港湾局のガバナンスが機能していなかったことなどを指摘しました。淀川の河口付近に迷い込んで死んだク