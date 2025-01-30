スズキは30日、本格的な四輪駆動車の機能と走破性を持つ『ジムニー』シリーズで初となる5ドアモデル新型『ジムニー ノマド』を4月3日より発売すると発表した。目標月間販売台数は1200台で、メーカー希望小売価格は、5MTが265万1000円、4ATが275万円。【写真多数】カッコイイ！『ジムニー ノマド』カラーラインアップ＆内外装全部見せ新型『ジムニー ノマド』は、「本格的な悪路走破性を持つ5ドアコンパクトクロカン4×4」をコ