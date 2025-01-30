トヨタ自動車が３０日発表した２０２４年の世界販売台数（ダイハツ工業、日野自動車含む）は、前年比３・７％減の１０８２万台となった。独フォルクスワーゲン（ＶＷ）グループの９０２万台を上回り、５年連続で世界一となった。量産に必要な認証「型式指定」を巡る不正や中国での競争激化で、過去最高を記録した２３年（１１２３万台）からは減少したものの、過去２番目の高水準となった。世界販売２位のＶＷグループは前年比