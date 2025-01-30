女性4人組「mimikiddy」が29日、デジタルデビューシングル「Oceanfloor」をリリースした。リリース記念としてメンバーは東京・原宿の竹下通りを行進した。同日正午、デビューシングルをリリースした4人は竹下通りにいた。「mimikiddy本日デビュー！」と書かれた大きな応援旗を振りかざしながら、手作りの名刺ステッカーも配布。道行く人にアピールした。HANANOは「これから音楽を通していろんな方々と出会えることが楽