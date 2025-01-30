アメリカのトランプ大統領は不法移民の犯罪を厳罰化する法案に署名し、不法移民対策の強化を訴えました。【映像】法案に署名するトランプ氏トランプ大統領は29日、万引きや窃盗などの疑いで逮捕された不法移民の拘束を連邦政府に義務付ける法案に署名し、2期目の政権として最初の法律が成立しました。トランプ氏は不法移民が釈放後に再び犯罪を犯すことがあってはならないとして、厳罰化の意義を強調しました。また、トラン