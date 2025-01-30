ドナルド・トランプ米大統領の長女イヴァンカ・トランプさん（43）が28日、大規模な山火事で破滅的な被害を受けたロサンゼルスを訪問し、被災者に物資を届けた。24日に被災地を視察して地元指導者との意見交換を行ったトランプ大統領夫妻に続く、現地訪問となった。イヴァンカさんは、ジーンズにデニムシャツ、スニーカーというカジュアルな装いで低所得者やホームレス、困窮家庭などを支援する非営利センターの「ドリームセンター