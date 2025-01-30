【カスタムルームの対戦復元機能】 2月5日 実装予定 2月5日実装予定の「舞」 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において「カスタムルームの対戦復元機能」を2月5日に実装する。 「カスタムルームの対戦復元機能」は、トラブルによ