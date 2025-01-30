ソロアーティストで俳優の中島健人（３０）が３０日、東急プラザ渋谷で行われた「ＨＯＫＵＳＡＩ：ＡＮＯＴＨＥＲＳＴＯＲＹｉｎＴＯＫＹＯ」メディア先行内覧会に登壇した。株式会社ギークピクチュアズは、葛飾北斎が生きた江戸の浮世にタイムスリップしたかのような次世代イマーシブ体験ができる同イベントを開催する。この企画のコラボアーティストである中島は、シルバーの髪をなびかせて登場。葛飾北斎の印象につ