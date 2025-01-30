Maki Shiraki［東京３０日ロイター］ - トヨタ自動車が３０日発表したグループ（日野自動車とダイハツ工業含む）の２０２４年の世界販売は前年比３．７％減の１０８２万１４８０台だった。過去最高の２３年実績（１１２３万３０３９台）には届かなかったが、独フォルクスワーゲン（ＶＷ）グループ（９０２万７４００台）に１８０万台近く差をつけ、５年連続で世界首位を堅守した。国内は認証問題やハイブリッド車（ＨＶ）