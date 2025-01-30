気になる男性が誠実でなく「遊び人」っていう可能性は否定できないもの。そこで今回は、要注意な男性に見られる「ある共通点」を紹介します。女性の扱いが上手い遊び人の男性は総じて女性の扱いが上手いのが特徴。褒め上手だったり、話し上手だったり、聞き上手だったりと、女心をガッチリ掴みます。特に共感力が高いので、女性は「私のことをよく分かってくれる」と心を許してしまうのです。知り合って間もないのにデートに誘って
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