第97回アカデミー賞にて作品賞をはじめ10部門にノミネートされたエイドリアン・ブロディ主演映画『ブルータリスト』より、数奇な人生をたどる主人公の＜もだえながらも、生き、切り拓く＞瞬間を捉えた本予告、本ポスタービジュアルが解禁された。【動画】＜もだえながらも、生き、切り拓く＞『ブルータリスト』本予告本作は、第二次世界大戦下のホロコーストを生き延びアメリカへと渡った、ハンガリー系ユダヤ人建築家ラースロ