埼玉県八潮市の県道で、2025年1月28日に道路が陥没、トラックが転落する事故が発生した。これに伴い、県内の一部地域で風呂や洗濯などの排水が制限されていることを受け、県内の温浴施設では、現場近隣住民や排水制限対象地区の住民に向け、無料や割引のサービスを実施する動きが出ている。発生から3日目もトラック運転手の救助続く事故が発生したのは、松戸草加線中央一丁目交差点だ。30日午前2時30分過ぎには、陥没でできた2つの