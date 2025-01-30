◆第７５回東京新聞杯・Ｇ３（２月９日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月３０日、美浦トレセンボンドガール（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は秋華賞２着以来の今年初戦に向け、Ｗコースを単走で６ハロン８１秒１―１１秒７をマーク。道中は行きたがって鞍上がなだめながらだったが、直線は軽快に伸びた。手塚貴久調教師は「一番引っかかっていた頃よりは我慢が利いていました。しっか