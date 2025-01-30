アップル製品の学生と教職員向けキャンペーンがスタート アップル（Apple）の公式ECサイトやApple Storeなどで、学生と教職員向けのキャンペーンが30日、スタートした。対象のMacまたはiPadを購入すると、最大2万2000円分のギフトカードが進呈される。期間は4月9日まで。 たとえば、M3チップ搭載のMacBook Air（13インチ 16GB＋256GB、学生・教職員価格で14万9800円～）を購入する