「DW−6900TR」カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G−SHOCK”の新製品として、3連グラフィックとフロントボタンを持つラウンドフォルムが特徴の「DW−6900」誕生30周年を記念し、シリーズ初のカラーバリエーションモデルの色合いを再現した「DW−6900TR」（3モデル）を2月21日に発売する。同社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」をパーパスに掲げている。時計業界の固定概念を打ち破り、「タフネスウ