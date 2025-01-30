チャンネル登録者数143万人の人気YouTuber・かすさんは1月29日、自身のInstagramを更新。“初めての宣材写真”を公開し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：かす、“初めての宣材写真”を公開】「透明感ありすぎてもう透けてるよ」かすさんは「2025年もよろしくお願いします(遅い)これが今年初投稿なんて嘘だよね？(活動して初めて宣材写真撮りました)」とつづり、1枚の宣材写真を投稿。顔がアップになった宣材写真となってお