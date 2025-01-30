中居正広氏（52）の女性トラブルにフジテレビ局員の関与を指摘する一連の問題を受け、『第54回フジサンケイグループ広告大賞』の事務局は30日までに、同賞の開催中止を発表した。【写真】奥まで人が溢れてる…フジテレビ記者会見会場の模様公式サイトでは「『第54回フジサンケイグループ広告大賞』開催中止のご報告」とのお知らせが掲載され、「この度の一連の報道を受けて総合的に検討致しました結果、『第54回フジサンケイグ