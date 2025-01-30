俳優の藤原紀香さんは1月28日、自身のInstagramを更新。金髪ボブヘアの写真を公開しました。【実際の投稿：藤原紀香、金髪ボブ姿での写真公開】「アメリカン・ガールの雰囲気が良く表れている」藤原さんは「前の投稿の続きを」「内面と共にビジュアルも作り上げた姿です」とつづり、4枚の写真を投稿。22日にPARCO劇場（東京都渋谷区）で開催された朗読劇『ラヴ・レターズ〜2025 New ear Special〜』のオフショットを披露しました。