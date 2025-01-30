TVアニメ「RINGING FATE」が2025年1月8日から放送開始。本作は、原作・監督を「時光代理人 -LINK CLICK-」のHaolin(リ・ハオリン)が務め、日本語吹替版では主人公の少女"要(かなめ)"を花澤香菜、要が出会う最凶のヘルメット"サブロー"を梅原裕一郎が担当する。心に強い執着を持つ人間は、死の間際に、生と死の狭間にある"崆(くう)"という世界に導かれる。その世界ではメカを操縦して戦う"運命のリング"があり、優勝者は生き