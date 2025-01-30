俳優の小池栄子（44）、福士蒼汰（31）、松岡茉優（29）が30日、都内で行われた「タカミスキンピール」20周年記念CM披露会見に登場した。この記事の写真を見るスキンケアブランド「タカミ」を代表するロングセラー角質美容水「タカミスキンピール」の20周年を記念し、3人を起用した新CMを放送。普段から同商品を愛用している松岡は、「CM撮影を通して透明感ある映像を撮っていただいたので、自分の肌のことを好きになるような撮影