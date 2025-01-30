ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンが韓服姿で優雅な美しさを披露した。【写真】「尊い…」ダヒョンのセーラー服姿去る1月29日、ダヒョンは自身のインスタグラムを更新。キャプションには、「あけましておめでとうございます」と旧正月の挨拶をするとともに、黄色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真では、1月29日の旧正月に合わせてダヒョンが韓服を身に包んでいる。黄色い裳が特徴の韓服で