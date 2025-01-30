〈値上げでも買い控えを起こさない、健康に役立つみその魅力をアピール〉みそを主体とする食品卸のジャポニックスの土屋勇蔵社長にインタビューし、同社の近況と、みそ業界の見通しを聞いた。土屋社長は「値上げがあっても買い控えが起こらないよう、健康に役立つみその魅力を、業界を挙げてアピールするべき」と強調した。――2024年度(2024年12月期)の振り返りを売上は価格改定もあり増加した。一方経費も上がっていることから、