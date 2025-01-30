Shiho Tanaka［東京３０日ロイター］ - 日本取引所グループ（ＪＰＸ）は３０日、傘下の東京証券取引所の元社員がインサイダー取引に関与した疑いがある問題を巡り、ＪＰＸの山道裕己最高経営責任者（ＣＥＯ）の月額報酬を２カ月間、５０％減額するなどの処分を発表した。東証の岩永守幸社長、青克美常務も２カ月間、それぞれ報酬を５０％減額、２０％減額とする。ＪＰＸは今回の処分について「責任の所在を明確化した」と