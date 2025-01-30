3月1日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第40回 マイナビ TGC 2025 SPRING/SUMMER』について、『東京ガールズコレクション（TGC）』が公式Xを更新。元モーニング娘。でタレントの辻希美＆俳優の杉浦太陽の長女で、インフルエンサーの希空の出演を発表した。【写真】思わず赤面！近距離2ショット撮影に臨んだ希空投稿で同イベントの告知とともに「#希空 がTGC初出演決定!!!」とコメントして明かした。