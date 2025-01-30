「金銭に不幸を招く菌が付いているので除菌する」とうそをついて現金を引き出すなどしたとして、群馬県警は２９日、伊勢崎市、自称カウンセリング業の男（４０）を詐欺と窃盗の疑いで逮捕した。発表によると、男は昨年５月頃、県内の２０歳代女性に「金銭の不幸を招く菌を除菌しなければ身内が病気になる」などと話してキャッシュカード１枚をだまし取り、ＡＴＭ（現金自動預け払い機）から現金計１６９万円を引き出して盗んだ