俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第17週「Restart」（1/27〜1/31）の第85回あらすじを紹介します。第85回（1月31日放送）あらすじさくら通り商店街では、SNSでインパクトのある発信をしたおかげで新たな客がやって来て、店主たちが活気づく。そんな折、聖人（北村有起哉さん）の理容店に翔也（佐野勇斗さん）が来て、聖人の仕事ぶりに感心していると、通りで佐久間美佐