2月6日より｢YURINAN｣鎌倉･原宿と通販にて、昨年7月、原宿で大好評だった｢あひるのペックル｣とコラボレーションをしたどら焼きサンドやグッズを期間限定で復刻販売することをお知らせいたします。店舗限定のどら焼きサンド･ドリンクの販売やオリジナルイラストを使用した缶バッジやアクリルスタンドなど各種グッズは通販でも購入が可能です。 あひるのペックル×YURINAN 店舗限定のどら焼きサンド･ドリンクの販売やオリジ